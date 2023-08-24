За гибелью Пригожина, вероятнее всего, стоит Путин – предположение экс-глава Генштаба Британии

По его мнению, Путин мог быть вынужден пойти на этот шаг после позора мятежа Пригожина.

Бывший глава Генштаба Великобритании, генерал Ричард Даннатт предполагает, что за гибелью основателя ПИК "Вагнер" Евгения Пригожина, если это подтвердится, стоит, скорее, российский президент Владимир Путин.

Об этом сообщает Sky News.

Также читайте Месть Путина или инсценировка: Христо Грозев высказал гипотезы о гибели Пригожина

"Я думаю, что, вероятно, даже если это не был прямой приказ Путина, это был кто-то, кто знает, чего хотел бы Путин, и обеспечил устранение агрессии. Я думаю, что по балансу вероятностей это заслуга Путина", — сказал он.

По его мнению, Путин мог быть вынужден пойти на этот шаг, если он действительно вовлечен в этом, "чтобы обеспечить свою шаткую позицию во главе российского государства".

"Он (Путин – ред.) был ослаблен с того момента, как два месяца назад Пригожин начал свой злосчастный поход на Москву", – добавил он.

Напомним, что журналист Христо Грозев высказал гипотезы по поводу гибели Пригожина.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.