Взрывы в Одесской области: какими ракетами атаковали оккупанты

По предварительным данным, вражеские цели были уничтожены.
Российские войска устроили атаку по Одесской области в ночь на 25 августа двумя типами ракет.
Об этом пресс-секретарь Украинской добровольческой армии "Юг", председатель Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил в Сети.
По данным Братчука, российские оккупанты атаковали двумя ракетами район Черноморска на Одесчине. По предварительным данным, это были ракеты типа Х-35/59. Вражеские цели были уничтожены.
Около 3:44 враг устроил повторную атаку по Одесской области – на этот раз ракетами "Калибр". Предварительно все ракеты удалось сбить.
Напомним, в ночь на 25 августа в Одесской области прозвучала серия взрывов. Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, ПВО отразило атаку российских крылатых ракет.
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