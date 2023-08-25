Взрывы в Одесской области: какими ракетами атаковали оккупанты

По предварительным данным, вражеские цели были уничтожены.

Российские войска устроили атаку по Одесской области в ночь на 25 августа двумя типами ракет.

Об этом пресс-секретарь Украинской добровольческой армии "Юг", председатель Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил в Сети.

По данным Братчука, российские оккупанты атаковали двумя ракетами район Черноморска на Одесчине. По предварительным данным, это были ракеты типа Х-35/59. Вражеские цели были уничтожены.

Также читайте Оккупанты заявили, что ночью Крым якобы атаковало 42 БпЛА

Около 3:44 враг устроил повторную атаку по Одесской области – на этот раз ракетами "Калибр". Предварительно все ракеты удалось сбить.

Напомним, в ночь на 25 августа в Одесской области прозвучала серия взрывов. Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, ПВО отразило атаку российских крылатых ракет.

Читайте также: