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Взрывы в Одесской области: какими ракетами атаковали оккупанты

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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Взрывы в Одесской области: какими ракетами атаковали оккупанты

Ракета "Калибр" / Фото: ТАСС

По предварительным данным, вражеские цели были уничтожены.

Российские войска устроили атаку по Одесской области в ночь на 25 августа двумя типами ракет.

Об этом пресс-секретарь Украинской добровольческой армии "Юг", председатель Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил в Сети.

По данным Братчука, российские оккупанты атаковали двумя ракетами район Черноморска на Одесчине. По предварительным данным, это были ракеты типа Х-35/59. Вражеские цели были уничтожены.

Около 3:44 враг устроил повторную атаку по Одесской области – на этот раз ракетами "Калибр". Предварительно все ракеты удалось сбить.

Напомним, в ночь на 25 августа в Одесской области прозвучала серия взрывов. Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, ПВО отразило атаку российских крылатых ракет.

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Дата публикации
Просмотры
610
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