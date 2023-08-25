В Пентагоне прокомментировали падение самолета Пригожина

Пока в Соединенных Штатах все еще изучают детали авиакатастрофы.

В Соединенных Штатах неточной версии о том, что самолет главаря террористической группировки "Вагнер" Евгения Пригожина был сбит системой противовоздушной обороны.

Об этом на брифингезаявил пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС Пэт Райдер.

Он прокомментировал информацию о том, что самолет Пригожина был сбит ракетным классом "земля-воздух".

"Мы считаем эту информацию неточной", – заявил Райдер.

Он отметил, что в настоящее время в Соединенных Штатах все еще изучают детали падения самолета и дополнительных данных пока нет.

"Очевидно, что мы знаем, что у группы "Вагнера" много щупалец, некоторые из них военные, некоторые уголовные в Африке. Я не думаю, что кто-то будет сбрасывать со счетов опасность этой группы или ее остатков", — подчеркнул бригадный генерал.

Он отметил, что США продолжат следить за действиями "вагнеровцев" в Африке.

Напомним, ранее сообщалось, что разведка США считает, что террорист Евгений Пригожин таки погиб в авиатроще, произошедшей в Тверской области России.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент США Джо Байден отреагировал на падение самолета в Тверской области РФ, где мог быть террорист и лидер ПИК "Вагнер" Евгений Пригожин.

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