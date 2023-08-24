Прогноз погоды на 25 августа: жара немного отступит.

Понедельник будет без осадков.

В пятницу, 25 августа, в Украине будет теплая погода. Осадков в последний рабочий день недели не предсказывают.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Украине переменная облачность. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Ночью температура воздуха в Украине будет +12-17°. Днем столбики термометров покажут 23-28°. Значительно теплее будет, в Закарпатье, Прикарпатье и в южных областях — 27-32 ° тепла.

Прогноз погоды в Украине на 25 августа. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 25 августа — переменная облачность. В регионе осадков тоже не будет. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности – до 27 августа.

Температура воздуха в Киевской области ночью составит +12-17 °, днем поднимется до +23-28 °. В Киеве ночью столбики термометров покажут 14-16° тепла, днем воздух прогреется до 26-28° выше нуля.

Напомним, синоптики дали первый прогноз, какой будет осень в Украине. В частности, синоптикиня Вера Балабух сообщает, что в первой половине сентября на значительной территории страны будет сохраняться летняя погода.

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