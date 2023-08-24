Прогноз погоди на 25 серпня: спека трохи відступить

П'ятниця буде без опадів.

У п'ятницю, 25 серпня, в Україні буде тепла погода. Опадів в останній робочий день тижня не прогнозують.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

В Україні буде мінлива хмарність. Цього дня синоптики опадів не прогнозують. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Вночі температура повітря в Україні становитиме +12-17°. Вдень стовпчики термометрів покажуть 23-28°. Значно тепліше буде, на Закарпатті, Прикарпатті та в південних областях - 27-32° тепла.

Прогноз погоди в Україні на 25 серпня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині 25 серпня - мінлива хмарність. У регіоні опадів також не буде. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки - до 27 серпня.

Температура повітря в Київській області вночі становитиме +12-17°, вдень підніметься до +23-28°. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 14-16° тепла, вдень повітря прогріється до 26-28° вище нуля.

Нагадаємо, синоптики дали перший прогноз, якою буде осінь в Україні. Зокрема, синоптикиня Віра Балабух повідомляє, що у першій половині вересня на значній території країни ще зберігатиметься літня погода.

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