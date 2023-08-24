Украинский десант в Крыму в День Независимости: все, что известно о громкой спецоперации

ТСН.ua собрал все, что известно о высадке украинских военных в Крыму и чем завершилась громкая спецоперация.

В День Независимости стало известно о спецоперации украинских военных в оккупированном Крыму.

ТСН.ua собрал все, что известно о громком событии и его результате.

Около 5 часов утра 24 августа возле населенного пункта Маяк на мысе Тарханкут были слышны взрывы, сообщили "Крым. Реалии".

"С 5 часов утра возле населенного пункта Маяк на мысе Тарханкут были слышны взрывы, сообщили нам местные источники. Кроме того, наши источники в украинской разведке подтвердили, что в этом районе произошло сражение с участием плавсредств и авиации", — отмечали в издании.

Что говорят в ГУР

В ГУР подтвердили, что совместно с ВМС на плавсредствах высадились на берег в районе населенных пунктов Оленевка и Маяк на мысе Тарханкут.

Мыс Тарханкут на карте: Google

"Подразделения ГУР МО совершили высадку в рамках спецоперации, все задачи выполнены", — рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, не сообщая больше деталей.

Позже Юсов уточнил, что потерь среди личного состава со стороны Украины нет, но есть потери со стороны противника.

По состоянию на 12.00 представители ГУР Андрей Черняк и Андрей Юсов в комментарии "РБК Украина" сообщили, что украинские военные уже вернулись после спецоперации, выполнив поставленные задачи. По словам представителей ГУР, сама операция "имела характер рейда.

Около 13:00 24 августа ГУР опубликовало прессрелиз по поводу операции. Отмечалось, что "во время выполнения задания украинские защитники вступили в бое столкновение с подразделениями оккупанта. В результате, противник понес потери среди личного состава, уничтожена вражеская техника".

Также отмечается, что в украинском Крыму снова взвился государственный флаг.

Флаг Украины в Крыму развернули во время спецоперации / Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

ГУР даже опубликовало видео с этим важным и символическим моментом.

Спецоперация украинских сил в Крыму: в ГУР показали уникальные кадры

В ведомстве заверили, что все цели и задачи операции выполнены, а по ее завершении украинские защитники без потерь покинули место событий.

Потери врага

В комментарии "Суспільному" представитель ГУР Андрей Юсов добавил, что в результате спецоперации возле населенного пункта Маяк в оккупированном Крыму, украинские военные повредили четыре вражеских быстроходных катера и уничтожили по меньшей мере 30 россиян.

Говорить об освобождении Крыма рано – Зеленский

Президент Владимир Зеленский, комментируя эту спецоперацию, предупредил, что об освобождении полуострова говорить пока рано.

"Рано говорить об освобождении Крыма. Второе – подробный доклад будет у меня от генерала Буданова. Третье – да, это наши ребята. Четвертое – жертв нет с нашей стороны, это хорошая новость", – сказал глава государства.

Почему это место важно и что там расположено

По информации того же "Крым. Реалии", в селе Маяк расположена база 3-го радиотехнического полка в составе радиотехнических войск Воздушно-космических сил РФ.

Также на тарханкутском полуострове расположен радиолокационный узел – РЛК "Небо-М" и РЛС "Каста-2Е2". По периметру подготовлены позиции для ПВО.

Фото: Крым.Реалии

Военный аналитик Павел Нарожный в комментарии "Фокусу" подтвердил, что это место размещения российских систем ПВО. В частности, речь идет о БРК "Бастион" и ЗРПК "Панцирь-С1".

Кроме того, на мысе расположен тренировочный полигон для российской пехоты, а на берегу есть фортификационные постройки для защиты от атак с моря.

Фото: Крым.Реалии

По его словам, с этого мыса, вероятно, оккупанты запускают ракеты "Оникс", которыми обстреливают портовую инфраструктуру Украины.

"Если наши подразделения высадились на Тарханкуте, имеющем стратегическое значение, то, следовательно, они могут высадиться и в других точках. Не уверен, что в Севастополе или в других плотно населенных пунктах, но все возможно", – говорит Нарожный.

Буданов объяснил, зачем эта операция

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщил, что спецоперация с высадкой украинских разведчиков в Крыму 24 августа была важна, чтобы украинцы поверили в победу не только на материковой части государства, но и на полуострове.

"Чтобы (люди – ред.) вспомнили и поверили в то, что победа не за горами, и освобождение их не за горами, что о них никто не забыл", – добавил начальник ГУР.

Он также анонсировал наземную операцию по деоккупации Крыма.

Кроме того, Буданов сказал, что украинские силы могут поразить любую часть временно оккупированного Крыма по состоянию на данный момент, в любой точке.

Что говорят оккупанты

Российские пропагандисты вынуждены были признать, что украинский десант действительно побывал у берегов Крыма. Конечно, россияне браво "отчитались", что четыре катера с украинскими военными "были уничтожены".

Пропагандистский Telegram-канал SHOT насчитал "убитыми" 15-20 украинских военных, но доказательств никаких не привел. Зная, как пропагандисты умеют хвастаться несуществующими победами, можно считать, что здесь россияне также разгоняют фейковую информацию о наших потерях.

Минобороны России и местные оккупационные так называемые "власти" эту информацию не комментировали.

Ранее на Тарханкуте уничтожили вражескую С-400

Заметим, что именно на мысе Тарханкут, близ села Оленевка, вчера, 23 августа, в результате взрыва была уничтожена российская зенитно-ракетная система ПВО большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф".

Момент уничтожения российского С-400 в Крыму/Скриншот

"Самых по себе комплексов С-400 очень немного, это одна из последних таких разработок. И кроме того, поскольку это одно из самых современных их орудий и средств противовоздушной и противоракетной обороны, то, конечно, это будет иметь системные последствия для развития событий в Крыму", – отметил представитель ГУР Андрей Юсов.

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В КРЫМУ ПОДНЯЛИ ФЛАГ УКРАИНЫ!