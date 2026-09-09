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- Украина
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РФ ударила по большому областному центру: десятки домов повреждены, есть пострадавшие
Россияне попали в жилую застройку областного центра.
Ночью на среду, 9 сентября, российские войска атаковали жилые дома в Днепре. Есть травмированные.
Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
«Два человека госпитализированы из-за атаки россиян на Днепр — 51-летний мужчина и 52-летняя женщина. 15-летний парень, находившийся в изуродованном вражеским ударом доме, в госпитализации не нуждается», — подчеркнул чиновник.
По его словам, в результате ночной атаки в Днепре было повреждено более десяти частных домов и по меньшей мере одна многоэтажка.
Напомним, в Днепре с полуночи несколько раз объявляли воздушную тревогу. На рассвете после удара РФ в городе вспыхнули пожары. Горели склад со строительными материалами и дома.