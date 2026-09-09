РФ ударила по большому областному центру: десятки домов повреждены, есть пострадавшие

Взрывы. / © Getty Images

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Ночью на среду, 9 сентября, российские войска атаковали жилые дома в Днепре. Есть травмированные.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

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«Два человека госпитализированы из-за атаки россиян на Днепр — 51-летний мужчина и 52-летняя женщина. 15-летний парень, находившийся в изуродованном вражеским ударом доме, в госпитализации не нуждается», — подчеркнул чиновник.

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По его словам, в результате ночной атаки в Днепре было повреждено более десяти частных домов и по меньшей мере одна многоэтажка.

Напомним, в Днепре с полуночи несколько раз объявляли воздушную тревогу. На рассвете после удара РФ в городе вспыхнули пожары. Горели склад со строительными материалами и дома.

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