Шмигаль попереджає про непросту зиму

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що на Україну чекає непроста зима. Країна розпочала розпочала максимальну підготовку до майбутнього опалювального сезону.

Про це він заявив під час засідання Кабінету міністрів.

"З прем'єр-міністром Фінляндії порушили питання опалювального сезону, допомогу нашій енергосистемі та відновлення України. Будемо посилювати співпрацю в цьому напрямку, бо зима так само буде непростою. Ми максимально готуємося", - заявив прем'єр-міністр.

За очільника Кабміну, наразі вже закачано більше 13 млрд кубів газу. Також продовжується ремонт та відновлення енергооб'єктів.

Нагадаємо, міністр відновлення, розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков розповідав, скільки вдалося відновити пошкоджених росіянами ТЕС. За його словами, з понад 700 об’єктів теплопостачання, які було пошкоджено росіянами, відновлено понад 65%

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