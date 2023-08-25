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Шмыгаль предупреждает о непростой зиме

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1126
Время на прочтение
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Шмыгаль предупреждает о непростой зиме

Денис Шмигаль. / Фото: Правительственный портал

Украина готовится к отопительному сезону.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украину ждет непростая зима. Страна начала максимальную подготовку к предстоящему отопительному сезону.

Об этом он заявил во время заседания Кабинета Министров.

"С премьер-министром Финляндии подняли вопросы отопительного сезона, помощь нашей энергосистеме и восстановление Украины. Будем усиливать сотрудничество в этом направлении, потому что зима так же будет непростой. Мы максимально готовимся", — заявил премьер-министр.

По словам главы Кабмина, сейчас уже закачано более 13 млрд кубов газа. Также продолжается ремонт и восстановление энергообъектов.

Напомним, министр восстановления, развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков рассказывал, сколько удалось восстановить поврежденные россиянами ТЭС. По его словам, из более 700 объектов теплоснабжения, поврежденных россиянами, восстановлено более 65%

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Дата публикации
Просмотры
1126
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