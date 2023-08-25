В Росії планують мобілізувати 450 тисяч осіб - Буданов

Від 20-ти до 22-ох тисяч осіб щомісяця мобілізується.

В Росії розглядається можливість посилити мобілізацію та призвати додатково 450 тисяч осіб.

Про це в інтерв’ю “Радіо Свобода Крим.Реалії” розповів очільник української розвідки Кирило Буданов.

За його словами, мобілізація в РФ жодного разу не припинялася. Там продовжується прихований набір чоловіків на війну проти України.

“Мобілізація в Російській Федерації жодного разу не припинялася. Те, що минулої осені призвали біля 350 тисячі сумарно, трошки менше, але близько, всі якось так вважають, що призвали і все. Ні. Призов йде кожного місяця. Називається "прихована мобілізація". Є такий термін. Від 20-ти до 22-ох тисяч щомісяця призивається за мобілізацією. Зараз вони розглядають варіант, це ще не вирішене до кінця питання, по призову додатково 450 тисяч”, – сказав Буданов.

Нагадаємо, що РФ не може перемогти Україну військовим шляхом, тому у неї є план В.

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