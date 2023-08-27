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Росіяни атакували центр Херсона та область: є жертви

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Росіяни атакували центр Херсона та область: є жертви

Обстріл Херсона / Фото: ТСН.ua

Окупанти продовжують обстрілювати регіон.

Російська терористична армія у неділю, 27 серпня, обстріляла центр Херсона. На місці трагедії загинула жінка, ще один чоловік отримав поранення. 

Про це повідомили в Херсонській ОВА. 

Російські терористи 27 серпня атакували центральну частину Херсона. На місці трагедії загинула жінка. 51-річний чоловік отримав тяжкі травми, його госпіталізували. 

Також окупанти у неділю обстріляли село Вірівка Тягинської громади на Херсонщині. Там росіяни вбили 35-річну жінку та поранили чоловіка. 

Раніше в ОВА повідомили, що окупанти скинули керовані авіабомби в районі Херсона, Дар'ївки, Козацького та Одрадокамʼянки.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли Херсон вранці 24 серпня, поціливши по даху приватного будинку і поранивши малолітню дитину.

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Дата публікації
Перегляди
616
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