Росіяни атакували центр Херсона та область: є жертви

Російська терористична армія у неділю, 27 серпня, обстріляла центр Херсона. На місці трагедії загинула жінка, ще один чоловік отримав поранення.

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

Російські терористи 27 серпня атакували центральну частину Херсона. На місці трагедії загинула жінка. 51-річний чоловік отримав тяжкі травми, його госпіталізували.

Також окупанти у неділю обстріляли село Вірівка Тягинської громади на Херсонщині. Там росіяни вбили 35-річну жінку та поранили чоловіка.

Раніше в ОВА повідомили, що окупанти скинули керовані авіабомби в районі Херсона, Дар'ївки, Козацького та Одрадокамʼянки.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли Херсон вранці 24 серпня, поціливши по даху приватного будинку і поранивши малолітню дитину.

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