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Россияне атаковали центр Херсона и область: есть жертвы

Автор
Мария БойкоМария Бойко
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Россияне атаковали центр Херсона и область: есть жертвы

Обстрел Херсона / Фото: ТСН.ua

Оккупанты продолжают обстреливать регион.

Российская террористическая армия в воскресенье, 27 августа, обстреляла центр Херсона. На месте трагедии погибла женщина, еще один мужчина получил ранения.

Об этом сообщили в Херсонской ОВО.

Российские террористы 27 августа атаковали центральную часть Херсона. На месте трагедии погибла женщина. 51-летний мужчина получил тяжелые травмы, его госпитализировали.

Также оккупанты в воскресенье обстреляли село Веривка Тягинской громады в Херсонской области. Там россияне убили 35-летнюю женщину и ранили мужчину.

Ранее в ОВА сообщили, что оккупанты сбросили управляемые авиабомбы в районе Херсона, Дарьевки, Казацкого и Одрадокаменки.

Напомним, российские оккупанты обстреляли Херсон утром 24 августа, попав по крыше частного дома и ранив малолетнего ребенка.

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Дата публикации
Просмотры
660
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