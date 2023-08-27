Россияне атаковали центр Херсона и область: есть жертвы

Российская террористическая армия в воскресенье, 27 августа, обстреляла центр Херсона. На месте трагедии погибла женщина, еще один мужчина получил ранения.

Об этом сообщили в Херсонской ОВО.

Российские террористы 27 августа атаковали центральную часть Херсона. На месте трагедии погибла женщина. 51-летний мужчина получил тяжелые травмы, его госпитализировали.

Также оккупанты в воскресенье обстреляли село Веривка Тягинской громады в Херсонской области. Там россияне убили 35-летнюю женщину и ранили мужчину.

Ранее в ОВА сообщили, что оккупанты сбросили управляемые авиабомбы в районе Херсона, Дарьевки, Казацкого и Одрадокаменки.

Напомним, российские оккупанты обстреляли Херсон утром 24 августа, попав по крыше частного дома и ранив малолетнего ребенка.

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