"Дженоа" в дебютном матче Малиновского одолела вице-чемпиона Италии (видео)

Украинец получил желтую карточку в победной игре против "Лацио".

"Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского на выезде обыграла "Лацио" в рамках 2-го тура итальянской Серии А – 0:1 .

Единственный гол в этой встрече "грифоны" забили в первом тайме – на 16-й минуте отличился Матео Ретеги.

После перерыва римляне создали немало моментов у ворот соперника, но отыграться так и не сумели.

В этом матче Малиновский дебютировал за "Дженоа". Руслан вышел в стартовом составе. На 61-й минуте он получил желтую карточку, а через девять минут был заменен.

Добавим, что генуэзский клуб арендовал 30-летнего украинца до конца сезона с правом выкупа.

Обзор матча

"Дженоа" набрала первые очки в сезоне и занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А. "Лацио", который является серебряным призером прошлого розыгрыша чемпионата Италии, пока без зачетных баллов идет лишь 18-м.

В следующем туре команда Малиновского 3 сентября на выезде сыграет против "Торино", а римляне днем ранее в гостях встретятся с действующим чемпионом – "Наполи".

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