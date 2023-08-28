"Дженоа" у дебютному матчі Малиновського здолала віцечемпіона Італії (відео)

Українець отримав жовту картку у переможній грі проти "Лаціо".

"Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського на виїзді обіграла "Лаціо" в рамках 2-го туру італійської Серії А – 0:1 .

Єдиний гол у цій зустрічі "грифони" забили в першому таймі – на 16-й хвилині відзначився Матео Ретегі.

Після перерви римляни створили чимало моментів біля воріт суперника, але відігратися так і не зуміли.

У цьому матчі Малиновський дебютував за "Дженоа". Руслан вийшов у стартовому складі. На 61-й хвилині він отримав жовту картку, а за дев'ять хвилин був замінений.

Додамо, що генуезький клуб орендував 30-річного українця до кінця сезону з правом викупу.

Огляд матчу

"Дженоа" набрала перші очки в сезоні та посідає 11-те місце в турнірній таблиці Серії А. "Лаціо", який є срібним призером минулого розіграшу чемпіонату Італії, поки що без залікових балів йде лише 18-м.

У наступному турі команда Малиновського 3 вересня на виїзді зіграє проти "Торіно", а римляни днем раніше в гостях зустрінуться з чинним чемпіоном – "Наполі".

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