Російські війська обстріли село на Херсонщині: є загиблі (фото)

На місці загинула 63-річна жінка, яка перебувала на подвірʼї.

Російські окупанти вкотре обстріляли Херсонщину, внаслідок чого загинула жінка. Українські слідчі почали розслідування.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Як стало відомо, 28 серпня близько 11:00 військові РФ вкотре обстріляли населені пункти Херсонського району.

“В одному із сіл російський снаряд поцілив у приватний будинок. Від отриманих поранень загинула господарка будинку. Наразі відомо про ще одного травмованого місцевого жителя. Дані уточнюються. Пошкоджено приватні будинки, лінії електропередач, газогін. Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф”, - розповіли в Офісі генпрокурора.

Водночас голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін додав, що від отриманих травм на місці загинула 63-річна жінка, яка перебувала на подвірʼї. До лікарні шпиталізували 58-річного чоловіка з пораненням живота та ноги. Його стан – тяжкий.

Внаслідок обстрілу загинула жінка

Нагадаємо, що ЗСУ повністю звільнили Роботине і просуваються далі.

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