Авіакатастрофа на Житомирщині: у ДБР розглядають три версії загибелі пілотів

До розслідування залучать фахівців з Генерального штабу ЗСУ і командування Повітряних сил.

Державне бюро розслідувань розглядає три версії авіакатастрофи на Житомирщині, у якій загинуло троє пілотів, серед яких - відомий льотчик Андрій Пільщиков з позивним "Джус".

Про це повідомила радницю з комунікації Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян в ефірі телемарафону у понеділок, 28 серпня.

"Щодо можливих версій. Ви зазначали, що передня кваліфікація - це порушення правил польотів або підготовка до них. І за це дійсно є в Кримінальному кодексі покарання. Але також наразі слідством будуть розглядатися версії такі як: технічна несправність літаків, помилка пілотів, і третя версія - порушення при організації здійснення польотів", - сказала вона, наголосивши, що до розслідування залучать фахівців з Генерального штабу ЗСУ і командування Повітряних сил.

Сап'ян зауважила, що станом на сьогодні, за попередньо встановленими обставинами, катастрофа відбулася внаслідок зіткнення двох літаків при здійсненні маневру розвороту.

"Ми отримали від слідчих свіжу інформацію, яка доповнює наш інформаційний простір", - підсумувала вона.

Нагадаємо, у Повітряних силах опублікували імена і фото трьох загиблих 25 серпня пілотів.

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