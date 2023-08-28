Усе роблять разом: близнючки одночасно народили первістків – фото

Новонароджені з'явилися на світ навіть з однаковою вагою.

В Австралії сестри-близнюки одночасно народили синів.

Про це повідомляє 9News.

Джилліанн Гогас і Ніколь Патрікакос від дитинства завжди були "справжніми близнючками", які все робили разом та однаково одягалися.

Джилліанн Гогас і Ніколь Патрікакос в дитинстві / Фото: 9news

І коли справа дійшла до материнства, сестри нічим не відрізнялися: завагітніли приблизно в один і той же час. Але ніхто не міг передбачити, що ці двоє народять одного і того ж дня.

Джилліанн народила сина 22 серпня о 13:20, а через п'ять годин у неї народився племінник, син Ніколь.

Сини Джилліанн і Ніколь / Фото: 9news

"Ви просто не можете спланувати щось подібне. Так що так, зневіра, шок, хвилювання, всі ці емоції", - сказала Джилліан. "Ми були дуже близькі у дитинстві. Ми завжди все робили разом, тож це ще один тому приклад".

Але на цьому схожість не закінчується: обидва хлопчики мали однакову вагу — 3,5 кілограма.

Новонароджені з'явилися на світ навіть з однаковою вагою / Фото: 9news

Доктор Джозеф Сгрой, який приймав пологи у сестер, сказав, що ці немовлята більше схожі на рідних братів, ніж на двоюрідних.

"Ми знаємо, що у них на 100 відсотків загальна ДНК, тому ці два хлопчики, хоч і можуть бути двоюрідними братами, насправді вони більше схожі на рідних братів з погляду генофонду", - сказав він.

Сестри-близнюки одночасно народили синів / Фото: 9news

Сестри додали, що, оскільки їхні діти народилися в один день, щороку у них буде грандіозне свято.

"Сподіваюся, вони будуть такими ж близькими, як і ми, тому що між нами справді особливий зв'язок", — сказала Ніколь.

Нагадаємо, у Китаї чоловіка двічі вдарила блискавка менш ніж за 5 хвилин. Він дивом залишився живим.

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