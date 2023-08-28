У Раді відповіли, чи очікувати посилення призову в Україні

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація.
На сьогодні мобілізація в Україні проводиться у плановому режимі. Додаткових передумов для посилення призову наразі немає.
Про це заявив в ефірі телемарафону член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.
Він зазначив, що від початку війни в Україні відбуваються "абсолютно планові" мобілізаційні заходи.
"Наразі територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) вручають повістки тим військовозобов'язаним, військово-облікові спеціальності яких потрібні на фронті, на передовій лінії", - сказав Веніславський.
Попри це, він наголосив, що війна призводить до втрат - є загиблі та поранені військові, тому втрати потрібно поповнювати.
"Відповідно територіальні центри продовжують комплектувати ті військові підрозділи, які зазнали втрат. Окрім того, оскільки ми намагаємося сформувати ті резерви, які забезпечать швидке просування і деокупацію всієї території, формуються нові військові підрозділи. Їх також необхідно забезпечувати відповідними військовослужбовцями", - заявив нардеп.
Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що військові звернулися до нього з проханням посилити мобілізацію.
У Харківській області посилюють планові мобілізаційні заходи. Про це повідомив заступник начальника Харківської ОВА Роман Семенуха під час міжвідомчої наради з питань реалізації заходів мобілізації.
Якщо парламент вирішить посилити мобілізацію та ухвалить зміни до певних норм, що надають відстрочку від мобілізації, певні категорії тих, хто навчається у вищих навчальних закладах, можуть мобілізувати на війну.
Крім того, в Україні частішають випадки видавання повісток на робочих місцях – як з’ясував ТСН.ua, це стосується як державних закладів, так і приватних.