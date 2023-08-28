У Раді відповіли, чи очікувати посилення призову в Україні

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація.

На сьогодні мобілізація в Україні проводиться у плановому режимі. Додаткових передумов для посилення призову наразі немає.

Про це заявив в ефірі телемарафону член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Він зазначив, що від початку війни в Україні відбуваються "абсолютно планові" мобілізаційні заходи.

"Наразі територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) вручають повістки тим військовозобов'язаним, військово-облікові спеціальності яких потрібні на фронті, на передовій лінії", - сказав Веніславський.

Попри це, він наголосив, що війна призводить до втрат - є загиблі та поранені військові, тому втрати потрібно поповнювати.

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"Відповідно територіальні центри продовжують комплектувати ті військові підрозділи, які зазнали втрат. Окрім того, оскільки ми намагаємося сформувати ті резерви, які забезпечать швидке просування і деокупацію всієї території, формуються нові військові підрозділи. Їх також необхідно забезпечувати відповідними військовослужбовцями", - заявив нардеп.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що військові звернулися до нього з проханням посилити мобілізацію.

У Харківській області посилюють планові мобілізаційні заходи. Про це повідомив заступник начальника Харківської ОВА Роман Семенуха під час міжвідомчої наради з питань реалізації заходів мобілізації.

Якщо парламент вирішить посилити мобілізацію та ухвалить зміни до певних норм, що надають відстрочку від мобілізації, певні категорії тих, хто навчається у вищих навчальних закладах, можуть мобілізувати на війну.

Крім того, в Україні частішають випадки видавання повісток на робочих місцях – як з’ясував ТСН.ua, це стосується як державних закладів, так і приватних.

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