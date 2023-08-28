В Раде ответили, ожидать ли усиления призыва в Украине

На сегодняшний день мобилизация в Украине проводится в плановом режиме. Дополнительных предпосылок для усиления призыва нет.

Об этом заявил в эфире телемарафона член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Он отметил, что с начала войны в Украине проходят "абсолютно плановые" мобилизационные мероприятия.

"В настоящее время территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) вручают повестки тем военнообязанным, военно-учетные специальности которых нужны на фронте, на передовой линии", — сказал Вениславский.

Несмотря на это, он подчеркнул, что война приводит к потерям – есть погибшие и раненые военные, поэтому потери нужно восполнять.

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"Соответственно территориальные центры продолжают комплектовать те военные подразделения, которые понесли потери. Кроме того, поскольку мы пытаемся сформировать те резервы, которые обеспечат быстрое продвижение и деоккупацию всей территории, формируются новые военные подразделения. Их также необходимо снабжать соответствующими военнослужащими", — заявил нардеп.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что военные обратились к нему с просьбой ужесточить мобилизацию.

В Харьковской области усиливают плановые мобилизационные мероприятия. Об этом сообщил заместитель начальника Харьковской ОВ Роман Семенуха во время межведомственного совещания по реализации мероприятий мобилизации.

Если парламент решит усилить мобилизацию и примет изменения к определенным нормам, которые предоставляют отсрочку от мобилизации, определенные категории обучающихся в высших учебных заведениях могут мобилизовать на войну.

Кроме того, в Украине учащаются случаи разглашения на рабочих местах – как выяснил ТСН.ua, это касается как государственных учреждений, так и частных.

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