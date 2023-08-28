Все делают вместе: близнецы одновременно родили первенцев – фото

В Австралии сестры-близнецы одновременно родили сыновей.

Об этом сообщает 9News.

Джиллианн Гогас и Николь Патрикакос с детства всегда были "настоящими близнецами", которые все делали вместе и одинаково одевались.

Джиллиан Гогас и Николь Патрикакос в детстве / Фото: www.9news.com/

И когда дело дошло до материнства, сестры ничем не отличались: забеременели примерно в одно и то же время. Но никто не мог предположить, что эти двое родят в один и тот же день.

Джиллианн родила сына 22 августа в 13:20, а спустя пять часов у нее родился племянник, сын Николь.

Сыновья Джиллианн и Николь / Фото: www.9news.com/

"Вы просто не можете спланировать что-то подобное. Так что да, уныние, шок, волнение, все эти эмоции", — сказала Джиллиан. "Мы были очень близки в детстве. Мы всегда все делали вместе, поэтому это еще один тому пример".

Но на этом сходство не заканчивается: оба мальчика имели одинаковый вес – 3,5 килограмма.

Новорожденные появились на свет даже с одинаковым весом / Фото: www.9news.com/

Доктор Джозеф Сгрой, принимавший роды у сестер, сказал, что эти младенцы больше похожи на родных братьев, чем на двоюродных.

"Мы знаем, что у них на 100 процентов общая ДНК, поэтому эти два мальчика, хоть и могут быть двоюродными братьями, на самом деле они больше похожи на родных братьев с точки зрения генофонда", — сказал он.

Сестры-близнецы одновременно родили сыновей / Фото: www.9news.com/

Сестры добавили, что поскольку их дети родились в один день, каждый год у них будет грандиозный праздник.

"Надеюсь, они будут такими же близкими, как и мы, потому что между нами действительно особая связь", — сказала Николь.

Напомним, в Китае мужчину дважды ударила молния менее чем за 5 минут. Он чудом остался в живых.

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