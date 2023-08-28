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Слава Камінська показала себе маленькою школяркою на дитячому фото на тлі рідної Одеси

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Слава Камінська показала себе маленькою школяркою на дитячому фото на тлі рідної Одеси

Слава Камінська / Фото: instagram.com/babaslavka

Артистка поділилася своїми спогадами.

Українська співачка Слава Камінська показала, який вигляд мала у шкільні роки.

На своїй сторінці в Instagram виконавиця опублікувала архівну світлину, на якій у коротенькій сукні та чорних колготках танцює на тлі рідного міста Одеса. 

Камінська пригадала, як в той час мріяла стати співачкою та виступати на великій сцені, а потім приїздила до рідного міста з концертами вже в статусі зірки.

"Це маленька я. Це моя Одеса, місто, де я народилася, закінчила школу, мріяла стати співачкою, а потім часто виступала, коли моя мрія збулася. 24 лютого 2022 р. багато хто втратив усе: можливість мріяти, будувати плани на майбутнє, впевненість у завтрашньому дні. Кожен із нас чекає, коли цей кошмар закінчиться...", - написала Слава.

Слава Камінська у дитинстві / © instagram.com/babaslavka
Слава Камінська у дитинстві / Фото: instagram.com/babaslavka

Нагадаємо, що під час війни разом з дітьми Славі довелося виїхати за кордон. Зараз співачка мешкає в Нідерландах, де вже знайшла нове кохання

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Дата публікації
Перегляди
700
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