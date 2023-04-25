Чтобы получить отсрочку от мобилизации, мужчины массово идут в студенты

Студенты высших учебных заведений в Украине дневной формы обучения, соискатели профессионально-технического образования во время обучения получают отсрочку от мобилизации. Этой возможностью в этом году массово воспользовались мужчины призывного возраста.

Число студентов мужчин в этом году выросло на 82%

Количество новых студентов платной формы обучения в этом году выросло по сравнению с прошлым годом почти на 40%, а если выделить только мужчин – то на 82%. Об этом пишет издание "Наши деньги". А в некоторых университетах количество новых студентов-мужчин возросло еще больше – в десять раз и больше.

Зато уменьшилось количество студенток и студентов до 20 лет, многие из них были вынуждены уехать за границу. Вместо этого резко возросло количество студентов в возрасте 30-50 лет.

Условия для вступления в 2022 году значительно упростили, особенно для контрактников, на некоторые специальности можно было попасть в результате собеседования или мотивационного письма.

во «Львовской политехнике» в этом году количество мужчин-контрактников первого года обучения, по данным министерства образования, выросло на 187%. В Ивано-Франковском национальном техническом университете нефти и газа количество таких студентов возросло на 406%, в Луцком национальном техническом университете – на 442%, в Национальном лесотехническом университете Украины – на 606% и т.д. Рекордсменом среди высших учебных заведений оказался Черновицкий торгово-экономический институт, где количество контрактников первого года обучения выросло в 12 раз.

В некоторых университетах количество студентов контрактников осталось на уровне предыдущих лет, или даже сократилось. Преимущественно – это специализированные высшие учебные заведения, куда поступить не так легко.

В министерстве образования и науки проблемы в таком росте числа студентов контрактников не видят. Как рассказал генеральный директор директората профессионального высшего, высшего образования МОН Украины Олег Шаров. «Если военное командование придет к выводу, что оно нуждается в [студентах], то будут внесены изменения в законодательство и студенты будут мобилизованы. А если, скажем, это сейчас не так нужно, тогда люди получат дополнительное образование и будут лучше подготовлены к разным жизненным ситуациям, в том числе и к мобилизации».

Украинцы, которые учатся в колледжах, вузах на дневной форме обучения (на стационаре), имеют право на отсрочку от мобилизации. Об этом говорится в статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В частности, там указывается на то, что соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, которые учатся по дневной или дуальной формам получения образования, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период. Однако это не значит, что студенты не могут получать повестки.

Когда студентов могут призвать на службу

В законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации" указано, что студенты дневной формы имеют право на отсрочку. Но такое право у студентов есть только на время обучения.

"Студенты очной или дуальной формы обучения имеют право на отсрочку до момента получения диплома, или в связи с отчислением, исключением и т.д. Если военнообязанный имеет подтверждающий документ, что он является студентом, а также аспирантом или докторантом дневной и дуальной формы обучение, он имеет отсрочку от мобилизации.

Но отсрочка не действует в "промежуточное" время, когда лицо является абитуриентом — после окончания колледжа и поступления в высшее учебное заведение, так же как после окончания бакалавриата до поступления на магистратуру, при поступлении в аспирантуру или докторантуру.

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