"Були люди, які сиділи у кімнаті": Зеленський про відповідальність під час війни

На момент російського вторгнення більшості людей в управлінні державою не було в країні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на початку повномасштабної війни взяв на себе усі повноваження, оскільки "не бачив більшість людей тут".

Про це глава держави розповів в ексклюзивному інтерв'ю Наталії Мосейчук.

"Були люди, які сиділи у кімнаті. Більше людей в управлінні державою не було", - заявив глава держави.

За його словами, йдеться не про місцеву владу.

"Хтось кудись їхав. Люди кажуть, що по справах, по роботі. Тоді все було дуже просто. Ми робили те, що повинні були робити", - наголосив Володимир Зеленський.

"Ми тут. Ми в Києві. Ми захищаємо Україну", - написав президент.

Нагадаємо, що близько десяти нардепів ще до повномасштабного нападу на Україну виїхали і досі не повернулися. Усі вони переважно є представниками "Опозиційної платформи - За життя".

Секретар РНБО Олексій Данілов підтримав позицію президента Зеленського про доречність позбавлення депутатських повноважень усіх, хто любить шикарний відпочинок під час війни.

Нещодавно стало відомо, що 22-річний син народної депутатки від "Слуги народу" Олени Копанчук, виїхав з України під приводом супроводу батька з інвалідністю й не повернувся.

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