Авраменко відповідає: що означає український вислів «жаба цицьки дасть»

Українські сталі вислови - фразеологізми, що побутують у народі, роблять нашу мову яскравою та соковитою. Напевно, ви багато разів чули дотепні вислови, де йдеться про жабу, якими влучно характеризуються людські недоліки у різних побутових ситуаціях. Тож, що означає український дотеп про жабу, нам розтлумачить відомий вчитель Олександр Авраменко.

Значення фразеологізму

В Україні налічується 25000 видів сталих висловлювань, з них: дотепи, жарти та влучні вирази. Ці ідіоми перейшли у літературну мову з народної, а фольклористи та науковці ретельно збирають та досліджують такі вирази. Ними послуговуються у спілкуванні для того, щоб увиразнити та урізноманітнити свою мову, тоді вона стає народною - живою та яскравою.

«Жаба цицьки дасть» - це один із таких висловів, який не слід розуміти буквально. Олександр Авраменко розтлумачив цей фразеологізм. Він пояснив, що за міфологією у жаби є груди, і вона може годувати ними людину. Втім жаб’яче молоко дуже небезпечне, тому цей фразеологізм означає небезпеку чи загибель для людини.

Які є ще українські фразеологізми про жабу

Наш народ споконвіку славився своєю дотепністю та вигадливістю, тому є ще багато жартівливих та влучних висловів, якими можна послуговуватися для красного слівця. Якщо розбавляти своє мовлення такими фразами, то ваша мова стане живою та яскравою.

«Скаче заміж, як жаба в мул» - поспішати виходити заміж.

«Жабі по коліно» - неглибоко.

«Дивиться, як жаба в болоті» - недоброзичливий погляд.

«Ускочив, як жаба в жар» - невгамовність.

«Ні рак, ні жаба» - дуже п’яна людина.

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