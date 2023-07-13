Потрібно "варити" чи "заварювати" каву: говоримо українською правильно

Українці люблять пити каву. А ще вони готують каву вдома, експериментують і нерідко розбираються в цьому на рівні барист.

Але багато не знають, як сказати українською правильно – варити каву чи заварювати каву.

Як правильно казати, розповів відомий український мовознавець Олександр Авраменко.

Олександр Авраменко звернув увагу на використання слів "варити" та "заварювати". Під словом "варити" мається на увазі "кип'ятити щось у воді" або ще в чомусь. "Заварити" означає залити щось окропом, щоб воно настоялося.

Що роблять українці з борщем, супом, компотом? Правильно – варять, а чай, липовий цвіт – заварюють. А що з кавою?

А про каву, виявляється, можна казати, що її "варять" і "заварюють" – все залежить, яку каву ви хочете приготувати та як це робите.

"Каву і варять, і заварюють. І тут вибір слова залежить від того, в який спосіб ви готуєте цей запашний напій. Якщо ви насипали в турку або в джезву каву й залили окропом, а потім поставили на плиту і чекаєте, коли підніметься пінка, то таку каву ви варите. А якщо залили окропом і трохи дали настоятися напою, то ви його заварювали", – пояснив мовознавець.

Отже, варіть та заварюйте каву зранку – вона роплющує очі на речі, яких ми не помічали, про які раніше не замислювалися.

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