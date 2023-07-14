Астрологічний прогноз на 14 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: один із найнебезпечніших днів місячного календаря, коли будь-які починання – професійної, побутової чи особистої властивості – замість успіху принесуть невдачі та збитки.

Символ дня: жаба.

Стихія дня Земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: синій, електрик, блакитний блакит.

Щасливе каміння дня: жовтий нефрит, жадеїт.

За яку частину тіла відповідає: ноги, стегна.

Хвороби дня: у разі загострення хронічних захворювань необхідно якнайшвидше надати людині медичну допомогу, інакше наслідки можуть бути дуже неприємними.

Харчування дня: рекомендується влаштовувати розвантажувальні дні видалення з організму шлаків і токсинів.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: можна збирати коренеплоди на тривале зберігання, також рвати яблука і груші на сухофрукти.

Магія та містика дня: можна виготовляти захисні та любовні обереги та талісмани.

Сни дня: сни нинішньої ночі характеризують особистість людини – з їхнього сюжету вона може багато про себе зрозуміти.

Табу дня: необхідно сконцентруватися – неуважність може виявитися небезпечною.

Цитата дня: "Я можу підсумувати все, що дізнався про життя, двома словами: воно триває" (Роберт Фрост).

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