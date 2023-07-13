Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 14 липня?

День, коли подивитися на себе збоку буде складно, проте необхідно. Сьогодні ми будемо схильні приписувати собі більше переваг, ніж є у нас насправді, хвалитися навіть найскромнішими досягненнями і випинати свою персону, де це доречно та недоречно. Опиратися таким – прямо скажемо, не найкращим – проявам людської натури буде складно, але необхідно – якщо, звісно, не хочеться, щоб завтра було соромно за свою сьогоднішню поведінку.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

У Скорпіонів у професійному плані все складеться максимально вдало – можливо, саме сьогодні, незважаючи на те, що на календарі п'ятниця, їм у цій сфері життя вдасться досягти приголомшливих успіхів. Головне – робити все без поспіху, оскільки він може зашкодити якості, а тоді про дійсні досягнення говорити не доведеться. Також представникам знака треба звернути увагу на колег-конкурентів, але, найімовірніше, вони не зможуть вплинути на їхню роботу.

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