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Жінці довелося поголити голову через невдале нарощування волосся – шокувальні фото

Жінці довелося поголити голову через невдале нарощування волосся – шокувальні фото

Автор
Юлія КаспароваЮлія Каспарова
Дата публікації
Перегляди
1611
Час на прочитання
2 хв
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Жінці довелося поголити голову через невдале нарощування волосся – шокувальні фото

Волосся жінки почало випадати / Фото: thesun.co.uk

Вона облисіла через 4 тижні після кровотечі та пухирів.

Британка зазнала "фізичного та емоційного болю" після того, як нарощування волосся призвело до облисіння.

Про це пише The Sun.

24-річна Шона Гіггінс розповіла, що заплатила власнику лондонського перукарського салону майже 1700 доларів за нарощування, щоб допомогти їй приховати випадіння.

Шоні наростили довгі пасма, але у неї почалися інші проблеми. Жінка знову сходила до перукарні, де їй запропонували накладне волосся за додаткові 65 доларів.

Шона Гіггінс після нарощення / © thesun.co.uk
Шона Гіггінс після нарощення / Фото: thesun.co.uk

Втім, через тиждень після того, для Гіггінс почався "жах": "Одне за іншим накладне волосся почало випадати разом зі шматками мого волосся. Потім мій скальп почав кровоточити і покриватися пухирями. У мене були великі червоні плями там, де сітка натягувала шкіру. Щодня з'являлося все більше залисин".

Волосся жінки почало випадати / © thesun.co.uk
Волосся жінки почало випадати / Фото: thesun.co.uk

Минуло чотири тижні і клієнтка зрозуміла, що все набуває гіршого обороту, коли її шкіра на голові перетворилася на "поле битви, вкрите пухирями, струпами та кров'ю".

Гіггінс зрештою звернулася до дерматолога, але лише для того, щоб вони пояснили, що недоречні нарощування незворотно пошкодили її шкіру голови.

Вона облисіла через 4 тижні після кровотечі та пухирів / © thesun.co.uk
Вона облисіла через 4 тижні після кровотечі та пухирів / Фото: thesun.co.uk

Але на цьому біда з волоссям не закінчується — як сказала Гіггінс, їй відмовили у відшкодуванні коштів і натомість запропонували "нову систему волосся".

"Коли я зажадала відшкодування, то вгадайте, що вони запропонували? Нову систему волосся! Серйозно, як я можу використати це, коли у мене не залишилося волосся? Вони проігнорували мої прохання і проігнорували травму, яку вони мені спричинили", — сказав спустошена жінка.

У результаті, Гіггінс довелося поголити голову.

Шона Гіггінс / © thesun.co.uk
Шона Гіггінс / Фото: thesun.co.uk

Нагадаємо, хлопець з Індії шокував хвостом на спині. Одні називають його божеством, а інші знущаються.

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Дата публікації
Перегляди
1611
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