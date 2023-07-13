Оля Полякова похизувалася рясним врожаєм зі свого городу

Виконавиця показала, що в неї дозріває.
Українська співачка Оля Полякова живе у приватному будинку та має власний город, теплицю та сад.
Як артистка поділилася в Instagram-stories, вона вже починає збирати перший врожай. На городі виконавиця посадила капусту, кабачки, цибулю, буряки, моркву та багато чого іншого. Знаменитість вже навіть ласує першими стиглими овочами.
"Яка прекрасна капуста. Це мій город! Краса неймовірна! Зараз кабачків нарву. Цибуля яка красива!" – поділилася Оля.
А от у теплиці у співачки ростуть трави та дозрівають огірки з помідорами. Як зазначила Оля, цього року вона має неймовірний врожай.
"Базилік, розмарин, тим'ян. Які хащі з помідорів! Яка краса! Ще огірки ростуть! Просто огіркові хащі!" – зазначила артистка.
До речі, Полякова вже встигла поласувати першими стиглими яблуками та навіть помідорами зеленого кольору. Оля зазначила, що овочі вже дозріли.
"Отакий зараз у мене в животі салат! Оцей помідор – сорт "ківі", він стиглий. Яблука – "білий налив", - розповіла співачка.
Нагадаємо, виконавиця Тіна Кароль теж збирає врожай з власного городу. Артистка вже показала, які овочі в неї дозріли.
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