Оля Полякова похизувалася рясним врожаєм зі свого городу

Виконавиця показала, що в неї дозріває.

Українська співачка Оля Полякова живе у приватному будинку та має власний город, теплицю та сад.

Як артистка поділилася в Instagram-stories, вона вже починає збирати перший врожай. На городі виконавиця посадила капусту, кабачки, цибулю, буряки, моркву та багато чого іншого. Знаменитість вже навіть ласує першими стиглими овочами.

Врожай Олі Полякової / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Яка прекрасна капуста. Це мій город! Краса неймовірна! Зараз кабачків нарву. Цибуля яка красива!" – поділилася Оля.

Врожай Олі Полякової / Фото: instagram.com/polyakovamusic

А от у теплиці у співачки ростуть трави та дозрівають огірки з помідорами. Як зазначила Оля, цього року вона має неймовірний врожай.

Врожай Олі Полякової / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Базилік, розмарин, тим'ян. Які хащі з помідорів! Яка краса! Ще огірки ростуть! Просто огіркові хащі!" – зазначила артистка.

Врожай Олі Полякової / Фото: instagram.com/polyakovamusic

До речі, Полякова вже встигла поласувати першими стиглими яблуками та навіть помідорами зеленого кольору. Оля зазначила, що овочі вже дозріли.

"Отакий зараз у мене в животі салат! Оцей помідор – сорт "ківі", він стиглий. Яблука – "білий налив", - розповіла співачка.

Врожай Олі Полякової / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, виконавиця Тіна Кароль теж збирає врожай з власного городу. Артистка вже показала, які овочі в неї дозріли.

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