Оля Полякова похвасталась обильным урожаем со своего огорода

Исполнительница показала, что у нее созревает.

Украинская певица Оля Полякова живет в частном доме и имеет свой огород, теплицу и сад.

Как артистка поделилась в Instagram-stories, она уже начинает собирать первый урожай. На огороде исполнительница посадила капусту, кабачки, лук, свеклу, морковь и многое другое. Знаменитость уже даже лакомится первыми спелыми овощами.

Урожай Оли Поляковой / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Какая прекрасная капуста. Это мой огород! Красота невероятная! Сейчас кабачков нарву. Лук какой красивый!" – поделилась Оля.

Урожай Оли Поляковой / Фото: instagram.com/polyakovamusic

А вот в теплице у певицы растут травы и созревают огурцы с помидорами. Как отметила Оля, в этом году у нее невероятный урожай.

Урожай Оли Поляковой / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Базилик, розмарин, тимьян. Какие заросли из помидоров! Какая красота! Еще огурцы растут! Просто огуречные заросли!" – отметила артистка.

Урожай Оли Поляковой / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Кстати, Полякова уже успела полакомиться первыми спелыми яблоками и даже помидорами зеленого цвета. Оля отметила, что овощи уже созрели.

"Такой сейчас у меня в животе салат! Этот помидор — сорт "киви", он спелый. Яблоки — "белый налив", — рассказала певица.

Урожай Оли Поляковой / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Напомним, исполнительница Тина Кароль тоже собирает урожай из собственного огорода. Артистка уже показала, какие овощи у нее созрели.

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