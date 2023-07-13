Оля Полякова похвасталась обильным урожаем со своего огорода

Исполнительница показала, что у нее созревает.
Украинская певица Оля Полякова живет в частном доме и имеет свой огород, теплицу и сад.
Как артистка поделилась в Instagram-stories, она уже начинает собирать первый урожай. На огороде исполнительница посадила капусту, кабачки, лук, свеклу, морковь и многое другое. Знаменитость уже даже лакомится первыми спелыми овощами.
"Какая прекрасная капуста. Это мой огород! Красота невероятная! Сейчас кабачков нарву. Лук какой красивый!" – поделилась Оля.
А вот в теплице у певицы растут травы и созревают огурцы с помидорами. Как отметила Оля, в этом году у нее невероятный урожай.
"Базилик, розмарин, тимьян. Какие заросли из помидоров! Какая красота! Еще огурцы растут! Просто огуречные заросли!" – отметила артистка.
Кстати, Полякова уже успела полакомиться первыми спелыми яблоками и даже помидорами зеленого цвета. Оля отметила, что овощи уже созрели.
"Такой сейчас у меня в животе салат! Этот помидор — сорт "киви", он спелый. Яблоки — "белый налив", — рассказала певица.
Напомним, исполнительница Тина Кароль тоже собирает урожай из собственного огорода. Артистка уже показала, какие овощи у нее созрели.
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