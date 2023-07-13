Иракли Макацария впервые показался с одномесячным сыном и отпраздновал его крещение

Молодые родители устроили праздник в одном из заведений в Тбилиси.
Экс-герой реалити "Холостяк", грузинский бизнесмен Иракли Макацария впервые показался со своим одномесячным сыном Георгием.
На странице в Instagram молодой папа разместил снимки, где держит малыша на руках. Также Иракли сообщил, что они с женой, 21-летней Лизой Чичуа, покрестили мальчика. В фотоблоге родители разместили кадры из церкви в центре Тбилиси.
"Счастливой жизни, my love!" – написал под фото с малышом Макацария на грузинском и украинском языках.
Также Иракли показал, что после таинства они с друзьями отправились в один из местных ресторанов, чтобы отпраздновать это важное событие.
Напомним, что Иракли Макацария и Лиза Чичуа стали родителями 2 июня. Счастливый отец показал, как его под роддомом ждали друзья и поздравляли. Также Иракли не сдерживал эмоций и признался, что плакал от счастья.
На 21-летней Лизе, которая младше мужа на 17 лет, Иракли Макацария женился в июле 2022 года. Бизнесмен делился роскошными кадрами со своей свадьбы, которую отыграл на родине в Грузии.
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