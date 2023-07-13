В ВСУ рассказали, как укрепили государственную границу за 10 дней

Пограничная полоса должна стать непроходимой для врага.
Так, украинские воины активно создают инженерные заграждения непосредственно по государственной границе. Речь идет о создании противотанковых рвов и минировании местности, чтобы сделать невозможным проникновение вражеских диверсионных групп и пересечение границы тяжелой техникой.
Об этом рассказал командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.
"Мы понимаем, что линия государственной границы с нашими северными соседями в гражданском виде еще нам долго не понадобится, поскольку по ту сторону границы друзей у нас нет. Так что поставленная задача – сделать пограничную полосу для врага непроходимой", – акцентировал Наев.
Чего удалось добиться
За 10 дней наши защитники:
- установили 30 противотанковых минных полей и заграждений с использованием более 5,8 тысячи мин;
- оборудовали вдоль границы около 5 тысяч метров траншей и 6,5 тысячи метров противотанковых рвов;
- соорудили 80 перекрытых щелей, укрытий и огневых позиций для личного состава, а также огневых позиций для тяжелой техники.
Ранее сообщалось, что враг продолжает прибегать к тактике террор в приграничных областях, обстреливая мирных людей и пытаясь запускать ДРГ. Речь идет, в частности, о Сумской и Харьковской областях.
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