В ВСУ рассказали, как укрепили государственную границу за 10 дней

Так, украинские воины активно создают инженерные заграждения непосредственно по государственной границе. Речь идет о создании противотанковых рвов и минировании местности, чтобы сделать невозможным проникновение вражеских диверсионных групп и пересечение границы тяжелой техникой.

Об этом рассказал командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Мы понимаем, что линия государственной границы с нашими северными соседями в гражданском виде еще нам долго не понадобится, поскольку по ту сторону границы друзей у нас нет. Так что поставленная задача – сделать пограничную полосу для врага непроходимой", – акцентировал Наев.

Военные пройдут местность / Фото: Facebook / Командование объединенных сил ВС Украины

Чего удалось добиться

За 10 дней наши защитники:

установили 30 противотанковых минных полей и заграждений с использованием более 5,8 тысячи мин;

оборудовали вдоль границы около 5 тысяч метров траншей и 6,5 тысячи метров противотанковых рвов;

соорудили 80 перекрытых щелей, укрытий и огневых позиций для личного состава, а также огневых позиций для тяжелой техники.

Бойцы роют противотанковые рвы / Фото: Facebook / Командование объединенных сил ВС Украины

Ранее сообщалось, что враг продолжает прибегать к тактике террор в приграничных областях, обстреливая мирных людей и пытаясь запускать ДРГ. Речь идет, в частности, о Сумской и Харьковской областях.

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