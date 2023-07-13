У ЗСУ розповіли, як укріпили державний кордон за 10 днів

Так, українські воїни активно створюють інженерні загородження безпосередньо по державному кордону. Йдеться про створення протитанкових ровів та мінування місцевості, щоб унеможливити проникнення ворожих диверсійних груп та перетинання кордону важкою технікою.

Про це розповів командувач Об'єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Ми розуміємо, що лінія державного кордону з нашими північними сусідами у цивільному вигляді ще нам довго не знадобиться, оскільки по той бік кордону друзів у нас немає. Тож поставлене завдання – зробити прикордонну смугу для ворога непрохідною", – акцентував Наєв.

Військові мінують місцевість / Фото: Facebook / Командування об'єднаних сил ЗС України

Чого вдалося досягти

Лише за 10 днів наші захисники:

встановили 30 протитанкових мінних полів та загороджень з використанням понад 5,8 тисячі мін;

обладнали вздовж кордону близько 5 тисяч метрів траншей та 6,5 тисячі метрів протитанкових ровів;

спорудили 80 перекритих щілин, укриттів і вогневих позицій для особового складу, а також вогневих позицій для важкої техніки.

Бійці риють протитанкові рови / Фото: Facebook / Командування об'єднаних сил ЗС України

Раніше повідомлялося, що ворог продовжує вдаватися до тактики терору у прикордонних областях, обстрілюючи мирних людей та намагаючись запускати ДРГ. Йдеться, зокрема, про Сумську та Харківську області.

Читайте також: