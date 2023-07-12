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Українців попереджають про черги на кордоні з Польщею: що відомо

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Українців попереджають про черги на кордоні з Польщею: що відомо

У пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин" на кордоні з Польщею розпочались ремонтні роботи. / Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

На КПП "Дорогуськ-Ягодин" розпочались ремонтні роботи.

У пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин" на кордоні з Польщею розпочались ремонтні роботи. Саме тому можуть утворитися черги вантажівок на в'їзд до України.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ. 

Прикордонники наголошують, що ремонтні роботи триватимуть місяць. Вони вже уповільнили пропуск фур. 

"На під'їзних шляхах до Дорогуська накопичується черга. На сьогоднішній ранок (середа, 12 липня - Ред.) вона нараховувала 500 ваговозів", - йдеться у повідомленні. 

Прикордонники радять врахувати цю інформацію під час планування поїздок. 

Нагадаємо, на Львівщині почастішали черги з автомобілів на кордоні з Польщею. Зокрема, вони збільшилися на "Шегині" та "Краківці". Затори прикордонники пов’язують із початком літнього сезону та шкільних канікул.

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Дата публікації
Перегляди
482
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