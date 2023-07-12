Украинцев предупреждают о очередях на границе с Польшей: что известно

В пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин" на границе с Польшей начались ремонтные работы. Именно поэтому могут образоваться очереди грузовиков на въезд в Украину.

Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.

Пограничники подчеркивают, что ремонтные работы продлятся месяц. Они уже замедлили пропуск фур.

"На подъездных путях к Дорогуску накапливается очередь. На сегодняшнее утро (среда, 12 июля — Ред.) она насчитывала 500 грузовиков", — говорится в сообщении.

Пограничники советуют учесть эту информацию при планировании поездок.

Напомним, во Львовской области участились очереди из автомобилей на границе с Польшей. В частности, они увеличились на "Шегине" и "Краковке". Пробки пограничники связывают с началом летнего сезона и школьных каникул.

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