Білорусам заборонили відвідувати ліси біля кордону з Україною

Влада Білорусі розробила інтерактивну мапу заборон та обмежень на відвідування лісів.

У Білорусі заборонили громадянам відвідувати ліси в 90 районах 7-ми областей, які розташовані на кордоні з Україною та Польщею.

Про це інформує провладне видання "Белта".

"Станом на вечір 11 липня відвідування лісових масивів обмежено на території всієї Брестської та Гродненської областей. У Вітебській області обмеження торкнулися 18 районів, Мінській – 21, Гомельській – 14, Могильовській – 4", – йдеться у повідомленні.

З Україною межують Брестська та Гомельська області Білорусі, з Польщею – Брестська та Гродненська.

Влада повідомила, що розробила інтерактивну мапу заборон та обмежень на відвідування лісів, на якій можна відстежити, в яких регіонах тимчасово заборонено відвідувати ліси.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що білоруська влада хоче, щоб найманці Євгена Пригожина, яких мали вислати до країни з РФ, навчали білоруських солдатів.

Крім того, ми раніше інформували, що командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав зони в межах Житомирської, Рівненської та Волинської областей і перевірив там оборону на тлі можливого прориву ворога.

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