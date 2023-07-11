Белорусам запретили посещать леса у границы с Украиной

Власти Беларуси разработали интерактивную карту запретов и ограничений на посещение лесов.

ВБеларуси запретили гражданам посещать леса в 90 районах 7 областей, находящихся на границе с Украиной и Польшей.

Об этом информирует провластное издание " Белта "

"По состоянию на вечер 11 июля, посещение лесных массивов ограничено на территории всей Брестской и Гродненской областей. В Витебской области ограничения коснулись 18 районов, Минского — 21, Гомельского — 14, Могилевского — 4", — говорится в сообщении.

С Украиной граничат Брестская и Гомельская области Беларуси, с Польшей – Брестская и Гродненская.

Власти сообщили, что разработали интерактивную карту запретов и ограничений на посещение лесов, на которой можно отследить, в каких регионах временно запрещено посещать леса.

Напомним, ранее сообщалось, что белорусские власти хотят, чтобы наемники Евгения Пригожина, которых должны были выслать в страну из РФ, обучали белорусских солдат.

Кроме того, мы ранее информировали, что командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев посетил зоны в пределах Житомирской, Ровенской и Волынской областей и проверил оборону на фоне возможного прорыва врага.

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