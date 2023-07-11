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В Минобороны Беларуси придумали, чем занять "вагнеровцев", которые прибудут в страну

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
554
Время на прочтение
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В Минобороны Беларуси придумали, чем занять "вагнеровцев", которые прибудут в страну

Чем "вагнеровцы" будут заниматься в Беларуси / Фото: ТСН.ua

После неудачного мятежа главаря "вагнеровцев" Пригожина его наемников собираются разместить в Беларуси. Стало известно, чем они там будут заниматься.

Белорусские власти хотят, чтобы наемники Евгения Пригожина из ЧВК "Вагнера", которых должны выслать в страну из РФ, обучали белорусских солдат.

Об этом сообщило Министерство обороны Беларуси.

"По прибытии представителей ЧВК "Вагнера" и их рассредоточении на полигонах для проведения занятий и взаимного обмена опытом особое внимание планируется уделить приемам и способам ведения боевых действий Вооруженными силами Республики Беларусь", — говорится в сообщении.

В Минобороны РБ утверждают, что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко одобряет такую идею.

"Они ("вагнеровцы" — ред.) расскажут об оружии: которое хорошо работало, которое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот нам от вагнеровцев надо взять", — заявил белорусский диктатор.

Напомним, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина и самих наемников на территории Беларуси сейчас нет. Где сейчас находится российский "мятежник", читайте в материале.

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Дата публикации
Просмотры
554
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