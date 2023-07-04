В ГУР ответили, будут ли "вагнеровцы" полностью перебазироваться в Беларусь

Пригожин впервые за неделю записал аудиообращение к своим поклонникам.

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вряд ли будет перебазировать весь личный состав в Беларусь.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

По его словам, очевидно, что Пригожин будет часто бывать в Беларуси.

«То есть можно говорить о: переносе юридического адреса, использовании Беларуси как определенного логистического хаба для возможного опрокидывания на другие направления и, возможно, другие континенты», — сказал Юсов.

По мнению Юсова, речь идет больше о соблюдении договоренностей.

"В основном — это такие информационные активности, которые должны показать соблюдение тех договоренностей, которые были озвучены по результатам последних последних маршей, мятежей и т. д.", — добавил представитель ГУР.

Заметим, что после неудачного мятежа владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин может решиться на реванш. Если он окажется в Беларуси, то будет постепенно готовить новое наступление.

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