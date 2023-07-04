Снежана Бабкина ошеломила сходством с 12-летней дочерью: "Мамина копия"

Жена музыканта Сергея Бабкина, актриса Снежана Бабкина, показала редкие кадры с 12-летней дочерью.

Забавными семейными фото знаменитость поделилась в Instagram. На одном из снимков Снежана в шутку кусала Веселину за ухо, пока девочка корчила забавную гримасу. На другой фотографии актриса с дочерью мыло позировали перед камерой, когда делали селфи.

Снежана Бабкина с дочерью / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Судя по кадрам, Снежана Бабкина вместе с дочерью находилась на отдыхе.

Артистка решила не подписывать фотографии. Между тем поклонники Бабкиной просто засыпали их комплиментами. Они отметили, что Веселина, которой в сентябре исполнится 13 лет, заметно подросла. Также по словам фанатов, девочка очень похожа на свою звездную маму: "Очень похожа на тебя", "взрослая уже девочка", "мамина копия".

Снежана Бабкина с дочерью / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Напомним, недавно редкие кадры с сыновьями показала Наталья Егорова – экс-жена мэра Киева Виталия Кличко. Старший сын экс-супругов закончил школу и стал выпускником. Тем временем Наталья показала на фото, что Максим похож на своего отца, как две капли воды.

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