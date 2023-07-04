Сніжана Бабкіна приголомшила схожістю з 12-річною донькою: "Мамина копія"

Дружина музиканта Сергія Бабкіна, акторка Сніжана Бабкіна, показала рідкісні кадри з 12-річною донькою.

Кумедними сімейними фото знаменитість поділилася в Instagram. На одному зі знімків Сніжана жартома кусала Веселину за вухо, поки дівчинка корчила кумедну гримасу. На іншій світлині акторка з донькою мило позували перед камерою, коли робили селфі.

Сніжана Бабкіна з донькою / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Судячи з кадрів, Сніжана Бабкіна разом з донькою перебувала на відпочинку.

Артистка вирішила не підписувати світлини. Тим часом прихильники Бабкіної просто засипали їх компліментами. Вони зазначили, що Веселина, якій у вересні виповниться 13 років, помітно підросла. Також за словами фанів, дівчинка неабияк схожа на свою зіркову маму: "Дуже схожа на тебе", "доросла вже дівчинка", "мамина копія".

Сніжана Бабкіна з донькою / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Нагадаємо, нещодавно рідкісні кадри з синами показала Наталія Єгорова – ексдружина мера Києва Віталія Кличка. Старший син експодружжя закінчив школу та став випускником. Тим часом Наталія показала на фото, що Максим схожий на свого батька, як дві краплі води.

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