На смену "вагнеровцам": кого Россия может вскоре бросить в Украину

В европейской разведке отмечают, что агрессору нужно восполнить пробелы, вызванные выводом "вагнеровцев" из Украины перед мятежом Евгения Пригожина. Вражеская армия рискует не справиться с контрнаступлением ВСУ.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Россияне перебросили в Бахмут значительное количество войск после заявления Пригожина о выходе его наемников из города. Следовательно, на временно оккупированных территориях Юга Украины наблюдается серьезная нехватка личного состава.

Сколько бойцов могут привлечь

В последнее время вражеское министерство обороны значительно увеличивало количество заключенных в армии – речь идет о не менее 15 000 человек. Скорее всего, их количество будет только расти. Сегодня около 2000 человек служат в военном формировании "Шторм Z".

Что же касается тиктокеров Рамзана Кадырова, доподлинно неизвестно, на какое количество могут рассчитывать россияне. Чеченский лидер уверял, что около 7000 военнослужащих уже находятся в Украине, а еще 2400 – готовятся вступить в ряды подразделений минобороны России.

Напомним, главарь ППК "Вагнера" Евгений Пригожин устроил мятеж против минобороны и Сергея Шойгу. Его движение провалилось, однако на этом экс-повар Путина вряд ли остановится.

По словам политического эксперта Игоря Эйдмана, глава наемников почувствовал свою силу, поэтому вполне возможно попытается повторить восстание в будущем. Для этого Пригожин может заручиться поддержкой русских силовых структур.

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