Андрей Данилко озадачил, как "мама" Верки Сердючки "омолаживается" в Австрии

Украинский артист Андрей Данилко вместе с командой находится в благотворительном туре по городам Европы.

Звезда приехал в столицу Австрии Вену. Там Данилко, в свободное от выступлений время, показал, как дурачится со своей коллегой и подругой, актрисой Инной Белоконь, которая играет маму Верки Сердючки.

На странице в Instagram Данилко поделился шутливыми черно-белыми кадрами, сделанными в номере гостиницы. На снимке артист сидит на стуле, а позади него Белоконь изображена в холодильнике:

Андрей Данилко и Инна Белоконь / Фото: instagram.com/v_serduchka

"Секрет ее молодости", – коротко прокомментировал фотографии Данилко.

Андрей Данилко и Инна Белоконь / Фото: instagram.com/v_serduchka

В свою очередь, поклонники Данилко поблагодарили его за поднятие настроения: "Спасибо за ваш позитив, который сейчас нужен", "Что-то мама от вас морозится", "из клипа "Океана Эльзы", "Чувство юмора непревзойденное! Обожаю вас!".

Напомним, ранее Андрей Данилко и Инна Белоконь подняли настроение украинцам смешным видео, на котором устроили импровизированную драку прямо в киевском метро.

Читайте также: