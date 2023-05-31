Андрей Данилко и Инна Белоконь устроили "драку" в киевском метро

Украинский артист Андрей Данилко устроил "драку" с "мамой Верки Сердючки", актрисой Инной Белоконь, на одной из станций киевского метрополитена.

Правда, недоразумения между ними были ненастоящими. Артисты опубликовали в Tik Tok юмористическое видео, где показали драку. В частности, Данилко и Белоконь поднимались эскалатором на станции "Майдан Незалежности".

Актриса на видео спешила, поэтому решила подвинуть певца. Исполнителя это разозлило, ведь справа от него было достаточно места, чтобы пройти, за что он толкнул Белоконь. Там актриса сняла рюкзак и ударила им Данилко.

"Кто из вас", — подписали ролик артисты, поинтересовавшись у поклонников, кто из них тоже так делает.

Фанаты звездного дуэта оценили их шуточное видео. Правда, многие написали, что в метро такое чуть ли не каждый день случается — "типичные будни в метро", "мы все в метро немного Верка Сердючка", "когда тебе под 50, но мама все равно воспитывает".

Напомним, Андрей Данилко и Инна Белоконь любят радовать поклонников юморестичечкими видео и фото. Недавно звездный дуэт показал, как развлекался в Таллинне в перерывах между концертами.

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