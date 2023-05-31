Что грозит в случае неявки для прохождения ВВК – объяснение адвоката

В случае неявки военнообязанного для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) существует два возможных вида ответственности – административная или уголовная.

Об этом на портале b2bconsult рассказал адвокат Богдан Пересада.

За нарушение статьи 210-1 предусмотрена административная ответственность. Украинцы могут получить штраф в размере от 100 до 200 тысяч рублей, а должностные лица – от 200 до 300 тысяч рублей. Максимальный размер штрафа составляет 3400–5100 гривен.

Также военнообязанным может грозить уголовная ответственность, предусмотренная статьей 336 УКУ. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком от трех до пяти лет.

Лицам, не проходившим медицинскую комиссию, скорее всего, будет угрожать административная ответственность за неявку по повестке.

"То есть нужно понимать, что может быть и попытка привлечь к уголовной ответственности, но попытка привлечь не означает, что такая ответственность будет. Если же такая ситуация возникнет, то потребуется обратиться к адвокату за правовой помощью. По моему мнению, наиболее вероятным может быть попытка привлечь к административной ответственности", — отметил адвокат.

Напомним, адвокат назвал два способа надлежащего вручения повесток.

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