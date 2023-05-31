Песков высказался о военном положении в России

Также Песков пожаловался, что Запад проигнорировал атаку на столицу России.
У Путина отреагировали на предложение главы Чечни Кадырова о введении в России военного положения и заявили, что не планируют вводить подобные меры на территории РФ.
Об этом сказал спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков, передают ЗМП.
"Никаких решений по введению военного положения не принималось, никаких обсуждений на этот счет не ведется", — заявил российский политик.
Также Песков пожаловался, что Запад проигнорировал атаку на столицу России и не дал ни одного комментария по этому поводу.
Напомним, скандальный председатель Чечни Рамзан Кадыров, комментируя атаку дронов на Москву, устроил истерику и призвал власти РФ ввести военное положение. Кроме того, придумал новый термин "дешайтанизация" и пообещал месть за атаку.
"По моему мнению, так необходимо объявить военное положение в России, использовать все предназначенные для этого боевые ресурсы",— написал он у себя на тг-канале.
В СНБО ответили на заявление Кадырова. Там посоветовали ему мстить Москве, лично диктатору Владимиру Путину, а не угрожать Украине. Ведь именно РФ "убивала и уничтожала чеченцев".
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