Песков высказался о военном положении в России

Также Песков пожаловался, что Запад проигнорировал атаку на столицу России.

У Путина отреагировали на предложение главы Чечни Кадырова о введении в России военного положения и заявили, что не планируют вводить подобные меры на территории РФ.

Об этом сказал спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков, передают ЗМП.

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"Никаких решений по введению военного положения не принималось, никаких обсуждений на этот счет не ведется", — заявил российский политик.

Также Песков пожаловался, что Запад проигнорировал атаку на столицу России и не дал ни одного комментария по этому поводу.

Напомним, скандальный председатель Чечни Рамзан Кадыров, комментируя атаку дронов на Москву, устроил истерику и призвал власти РФ ввести военное положение. Кроме того, придумал новый термин "дешайтанизация" и пообещал месть за атаку.

"По моему мнению, так необходимо объявить военное положение в России, использовать все предназначенные для этого боевые ресурсы",— написал он у себя на тг-канале.

В СНБО ответили на заявление Кадырова. Там посоветовали ему мстить Москве, лично диктатору Владимиру Путину, а не угрожать Украине. Ведь именно РФ "убивала и уничтожала чеченцев".

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