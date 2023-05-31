Китай прокомментировал отказ встречи с министром обороны США: ищут диалог

Китай выразил большое значение военному взаимодействию с Соединенными Штатами и коммуникации между оборонными ведомствами обеих стран.

Заявление было сделано спикером Министерства национальной обороны КНР, Тан Кефеем, на брифинге, сообщает корреспондент "Укринформа".

Тан подчеркнул, что Китай уделяет большое значение развитию военных отношений между Китаем и США и отметил, что контакты и обмены между оборонными ведомствами обеих стран никогда не прерывались даже при наличии недоразумений между двумя сторонами.

Прокомментировав отклонение запроса на встречу между министром обороны США Ллойдом Остином и его состоявшейся в Сингапуре китайской коллегой Ли Шанфу, Тан заявил, что диалог должен базироваться на принципах, а общение должно иметь результаты.

“Соединенные Штаты, с одной стороны, заявляют о стремлении укрепить коммуникацию, а с другой пренебрегают беспокойствами Китая и создают препятствия. Это свидетельствует об отсутствии должного отношения к общению с китайской стороной. США должны продемонстрировать свою искренность и создать необходимые условия и атмосферу для общения между двумя сторонами”, — сказал Тан.

Напомним, что у заместителя Председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева очередная истерика. В этот раз он заявил, что любое должностное лицо Великобритании может рассматриваться как законная военная цель для России.

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