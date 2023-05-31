В Севастополе слышны звуки выстрелов: могут сбивать воздушные цели

Гауляйтер же, в свою очередь, пытается традиционно успокоить местных.

В оккупированном РФ Севастополе слышны звуки выстрелов. Звуки стрельбы слышали в районе Стрелковой бухты.

Об этом пишет телеграмм-канал "Крым. Реалии".

Как стало известно, в районе Стрелковой бухты где-то в 11:40 началась стрельба. Звуки очередей из стрелкового оружия свидетельствуют о том, что могли сбиваться какие-нибудь воздушные цели.

"Стрелянина началась внезапно, с перерывами. Характер очередей походил на действия во время сбивания воздушных объектов", — говорится в сообщении.

Уже позже так называемый "председатель" Севастополя Развлекаев традиционно заявил о "обучении".

"Громкие звуки – это в тире Нахимовского училища идут учебные стрельбы. В городе все спокойно", – написал Развожаев в своем телеграмм-канале.

Отметим, что на берегах бухты расположено несколько воинских частей РФ. В то же время в акватории — место стоянки российских кораблей.

Напомним, что во временно оккупированном Севастополе 29 мая раздалась серия громких взрывов. Местные гауляйтеры успели всех заверить, что это – "обучение".

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