В Севастополе слышны звуки выстрелов: могут сбивать воздушные цели

Гауляйтер же, в свою очередь, пытается традиционно успокоить местных.
В оккупированном РФ Севастополе слышны звуки выстрелов. Звуки стрельбы слышали в районе Стрелковой бухты.
Об этом пишет телеграмм-канал "Крым. Реалии".
Как стало известно, в районе Стрелковой бухты где-то в 11:40 началась стрельба. Звуки очередей из стрелкового оружия свидетельствуют о том, что могли сбиваться какие-нибудь воздушные цели.
"Стрелянина началась внезапно, с перерывами. Характер очередей походил на действия во время сбивания воздушных объектов", — говорится в сообщении.
Уже позже так называемый "председатель" Севастополя Развлекаев традиционно заявил о "обучении".
"Громкие звуки – это в тире Нахимовского училища идут учебные стрельбы. В городе все спокойно", – написал Развожаев в своем телеграмм-канале.
Отметим, что на берегах бухты расположено несколько воинских частей РФ. В то же время в акватории — место стоянки российских кораблей.
Напомним, что во временно оккупированном Севастополе 29 мая раздалась серия громких взрывов. Местные гауляйтеры успели всех заверить, что это – "обучение".
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