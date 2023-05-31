Арсен Мирзоян впервые признался, изменял ли Тоне Матвиенко

Музыкант сказал, что никогда бы не признался в измене.

Украинский музыкант Арсен Мирзоян впервые откровенно признался, изменял ли жене, певице Тоне Матвиенко.

В Сети распространялось много слухов о том, что у пары в отношениях не все гладко, и что даже супруги на грани развода. В программе "Слава+" Мирзоян честно ответил на волнующие его поклонников вопросы.

В частности, артист признался, что не понимает, откуда взялись эти слухи об их разводе. Впрочем, они с Тоней решили их не комментировать и не тратить на это время и нервы.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Также Мирзоян поделился, что с начала полномасштабной войны их отношения с Тоней очень изменились в лучшую сторону:

"Очень изменились. Отношение друг к другу. Вообще, что действительно ценное. Если ты себе можешь многое простить, то так же ты можешь простить многое близкому человеку. Изменились к лучшему. Любовь усилилась. Потому что исчезли какие-то непонятные тяготения к ссорам. Стали легче к этому относиться, совершенно спокойно", – прокомментировал певец.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Кроме того, Мирзоян откровенно ответил, изменял ли и признался бы, если бы вскочил в гречку:

"Конечно нет. Если бы такое произошло... Не надо этого говорить. У меня даже песня такая есть. Она называется "Можеш як" – "Якщо правда є біль, – промовчи". Никогда в семейных отношениях не изменял. Мы с Тосей постоянно об этом говорим. Она может пересматривать какие-то мои переписки с кем-то. Она мне так и говорит: "Мне подозрительная вот эта персона". Мы с ней тогда разговариваем. Она ревнивая, и я тоже", – рассказал Мирзоян.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Напомним, недавно Арсен Мирзоян отпраздновал 45-летие. В связи с праздником жена музыканта Тоня Мавтиенко показала его забавное фото с их свадьбы и адресовала нежные слова.

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