83-летний Аль Пачино в четвертый раз станет отцом

Американский актер Аль Пачино готовится вновь стать отцом.

83-летняя звезда фильма "Крестный отец" подтвердил, что его девушка Нур Альфалла находится на восьмом месяце беременности. Уже летом 29-летняя Альфалла подарит Пачино ребенка, который для артиста станет четвертым.

Аль Пачино и Нур Альфалла / Фото: instagram.com/nooralfallah

Отметим, что о романе Аль Пачино с младше него на 54 года Нур Альфалла стало известно в апреле 2022 года, когда их вместе заметили во время ужина в одном из ресторанов, передает TMZ.

Девушка Аль Пачино Нур Альфалла / Фото: instagram.com/nooralfallah

Девушка Аль Пачино Нур Альфалла / Фото: instagram.com/nooralfallah

Похоже, Нур отдает предпочтение значительно старшим мужчинам. Так, до Пачино Альфалла несколько месяцев встречалась с 79-летним солистом The Rolling Stones Миком Джаггером, а также 61-летним американским миллиардером Николасом Берггрюеном.

Девушка Аль Пачино с Николасом Берггрюеном / Фото: instagram.com/nooralfallah

Для Нур ребенок от Аль Пачино будет первенцем. А вот актер станет отцом в четвертый раз. Так, от преподавательницы актерского мастерства Яны Террант звезда имеет дочь Джулию Марию Пачино, которой сейчас 33 года. Также у звезды "Крестного отца" есть 22-летние близнецы Антон Джеймс и Оливия Роуз от актрисы Беверли Д'Анджело.

Напомним, что недавно стало известно, что пополнение произошло в семье еще одной звезды "Крестного отца" Роберта де Ниро. 79-летний актер стал отцом в седьмой раз. Дочь артисту родила тренер по боевым искусствам Тиффани Чен, котрая младше де Ниро на 34 года.

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